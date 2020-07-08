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08 Tem 2020 - 12:46- Gündem G: 08 Tem 2020 - 12:52

10 yıl önce bugün neler oldu? - 8 Temmuz 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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THY’NİN KKTC’DEKİ YENİ OFİSİ AÇILDI

DERVİŞ EROĞLU-KKTC CUMHURBAŞKANI

Türk Hava Yolları’nın Lofkoşa’da faaliyete geçirdiği yeni ofisin açılışı yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türk Hava Yollarının kendileri için de gurur kaynağı olduğunu söyledi.

KUYUYA DÜŞEN İNEĞİ EKİPLER KURTARDI

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Çıkrıkçı köyünde otlarken 4 metre derinliğindeki kuyuya düşen ve 4 saat kuyuda bekleyen ineği belediye ekipleri kurtardı.

Geçim kaynağı olan hayvanının hiç zarar görmeden kurtulduğunu gören sahibi büyük sevinç yaşadı.

1,5 ASIRLIK MİRACİYE GELENEĞİ SÜRÜYOR

Bursa İbrahim Paşa Camii’nde 1888 yılından bu yana her Miraç kandilinde ikindi namazı sonrasında miraciye okunup cemaate süt dağıtılıyor.

Camiyi yaptıran Safiye Hatun’un vasiyeti, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yerine getiriliyor.

BOLU’DA DOLU YAĞIŞI 20 DAKİKA SÜRDÜ

Bolu’nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

20 dakika boyunca aralıksız yağan dolu bazı bölgeleri beyaza bürüdü.

08 Tem 2020 - 12:46 İHA İstanbul- Gündem

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