Haberler Ankara Haberler Ankara
08 Tem 2020 - 16:32- Gündem G: 08 Tem 2020 - 16:33

Covid-19 ülke yöneticilerini de vurdu

İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya Başbakanı Mişustin, İran ve Pakistan Meclis Başkanları ile İngiltere Veliaht ve Monako Prenslerinin ardından son olarak Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro da virüs tespit edilen devlet yetkilileri arasına girdi

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Dünya çapında yayılan yeni tip koronavirüs ( Covid-19), birçok ülkede sadece halkın değil aynı zamanda görevleri gereği çok sayıda insanla temasta bulunan ve salgınla mücadelede ön safta yer alan üst düzey devlet yetkililerinin de hastalanmasına yol açtı.

Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bugüne dek virüsün bulaştığı en üst düzey devlet yöneticisi oldu.

Çin'de ortaya çıkan salgının başından bu yana aralarında başbakanlar, bakanlar, parlamenterler ve kraliyet mensuplarının da bulunduğu çok sayıda üst düzey devlet yetkilisi Covid-19'a yakalandı.

- Başbakanlar

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Guinea-Bissau Başbakanı Nuno Gomes Nabiam, Covid-19'a yakalanan hükümet başkanları oldu.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Güney Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı ve Savunma Bakanı Riek Machar ve İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo'nun Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

- Bakanlar

İngiltere Sağlık Bakanı Matthew Hancock, İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, Afganistan Sağlık Bakanı Firuziddin Firuz, Gana Sağlık Bakanı Kwaku Agyemang-Manu, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Polonya Çevre Bakanı Michael Wos ve Avrupa Birliğinin (AB) Brexit Müzakerecisi Michel Barnier'de de virüs tespit edildi.

- Meclis Başkanları

İran Meclisi Başkanı Ali Laricani ile Pakistan Meclisi Başkanı Esad Keyser'e de koronavirüs teşhisi konuldu.

- Kraliyet mensupları

İngiltere Veliaht Prensi Charles ile Monako Prensi Albert de virüs nedeniyle müşahede altına alındı.

Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 12 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle 547 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

08 Tem 2020 - 16:32 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'nın Gündem Konu Başlıkları mask
Ankara'nın Gündem Konu Başlıkları
Tel Abyad’da terör saldırısı: 6 ölü mask
Tel Abyad’da terör saldırısı: 6 ölü
Prof. Dr. Haluk Özener'den korkutan açıklama! "Marmara Denizi'nde bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var" mask
Prof. Dr. Haluk Özener'den korkutan açıklama! "Marmara Denizi'nde bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var"
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları mask
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları
Diyanet’ten 2020 yılı hac erteleme ve ücret iadeleri ile ilgili açıklama mask
Diyanet’ten 2020 yılı hac erteleme ve ücret iadeleri ile ilgili açıklama
Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile bir araya geldi mask
Bakan Akar, İtalyan mevkidaşı Guerini ile bir araya geldi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara mask
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara mask
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il mask
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları mask
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede... mask
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede...
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak mask
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak

GALERİ

Bu bitki koruma altında! Koparana 48 bin lira ceza kesiliyor... - Video Haber mask
Bu bitki koruma altında! Koparana 48 bin lira ceza kesiliyor... - Video Haber
Hedef: Daha hızlı hizmet! Ankara Büyükşehir cenaze nakil araç filosunu genişletiyor mask
Hedef: Daha hızlı hizmet! Ankara Büyükşehir cenaze nakil araç filosunu genişletiyor
Beyaz et üretimi yapılan tesiste amonyak gazı sızınca 7 işçi hastanelik oldu - Video Haber mask
Beyaz et üretimi yapılan tesiste amonyak gazı sızınca 7 işçi hastanelik oldu - Video Haber
Fenomen olma uğruna 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Video Haber mask
Fenomen olma uğruna 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Video Haber
"Arkadaş" adlı tatil kitabının tanıtımı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı. mask
"Arkadaş" adlı tatil kitabının tanıtımı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı.
Beypazarı binlerce aileye umut oluyor! Kullanılmayan ev eşyaları ihtiyaç sahiplerine gidiyor mask
Beypazarı binlerce aileye umut oluyor! Kullanılmayan ev eşyaları ihtiyaç sahiplerine gidiyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL