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09 Tem 2020 - 09:51- Gündem G: 09 Tem 2020 - 10:46

10 yıl önce bugün neler oldu? - 9 Temmuz 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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CHP’Lİ HALUK KOÇ’UN ACI GÜNÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç’un annesi Nezahat Koç hayata veda etti.

80 yaşında ölen Nezahat Koç Karşıya Mezarlığı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TOPBAŞ, METRO ÇALIŞMALARINI DENETLEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, inşaatı son aşamaya gelen İkitelli-Olimpiyat Köyü Metro Hattı’nda inceleme gezisi yaptı. Gezisinin ardından basın mensuplarına bilgi veren Topbaş, metronun şehir trafiğindeki önemine dikkat çekti.

ALTIN KARAGÖZ HALK DANSLARI YARIŞMASI

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’24. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na 20 ülkeden ekipler katıldı.

Dansçılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’yi ziyaret ederek, ülkelerine özgü hediyeleri takdim etti.

KARŞIYAKA VAPURUNDA MÜZİK KEYFİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi müzisyenleri, Konak-Karşıyaka vapurunun yolcularına müzik ziyafeti çekiyor. Haftada bir gün olarak başlatılan etkinliğin, yolcu talebine göre artırılması planlanıyor.

09 Tem 2020 - 09:51 İHA İstanbul- Gündem

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