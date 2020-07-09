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09 Tem 2020 - 11:02- Belediyeler G: 09 Tem 2020 - 11:11

Etimesgut Belediyesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı - Ankara

Etimesgut Belediyesi tarafından; 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanın ve milletin bekası için hayatını feda eden şehitlerimiz için '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı' yapıldı.

Elif Duman
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Etimesgut Belediyesi tarafından; 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanın ve milletin bekası için hayatını feda eden şehitlerimiz için '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı' yapıldı.

İlçe merkezinde Çarşı Camii önünde inşa edilen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı'nda, darbe girişimine direnirken şehit düşen Etimesgutlu 25 asker, polis ve sivil şehitlerin isimleri ve fotoğrafları yer alıyor.

15 TEMMUZ'DA AÇILIYOR

Anıt 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde açılacak. Etimesgut Belediyesi 15 Temmuz Çarşamba günü anıt açılışının yanı sıra Elvan Köy Mezarlığı'ndaki şehitlikte anma programı düzenleyecek, tüm şehitlerimiz için kuran-ı kerim tilaveti sunulacak, mevlid-i şerif okunacak.

HAİN GİRİŞİMİ UNUTMAYACAĞIZ

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 15 Temmuz’da hainlere karşı milletçe destan yazıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "15 Temmuz 2016 yılında FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde 251 vatandaşımız şehit olmuş, 2 bin 194 kişi de gazi olmuştur. Etimesgut'umuz'da ikamet eden ülkemizin gururu Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, 10 polisimiz ve 14 sivil vatandaşımızı şehit verdik. 125 hemşehrimiz de kahramanca mücadele ederek 15 Temmuz'da gazi olmuştur. Vatan millet, bayrak uğruna canlarını feda eden asker, polis sivil tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Belediye olarak 15 Temmuz'u unutmadık unutturmuyoruz. 15 Temmuz 2017 tarihinde 100 bin metre karelik alan üzerinde 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanımızı kurduk, 6 bin 251 yetişkin ağaç dikerek şehitlerimizin aziz hatıralarını burada yaşatıyoruz. 15 Temmuz'da vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele ederken şehit düşen 25 şehidimizin anısına 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı yaptık. İnşallah bu anıtımızın açılışını da 15 Temmuz'da gerçekleştireceğiz".

İŞTE ETİMESGUT'UN KAHRAMAN ŞEHİTLERİ

Ömer Halisdemir (Astsubay Kıdemli Başçavuş)

Akif Kapaklı (Sivil)

Aytekin Kuru (Polis)

Bülent Karalı (Sivil)

Cüneyt bursa (Polis)

Erkan Yiğit (Sivil)

Eyyüp Oğuz (Polis)

Ferhat Koç (Polis)

Halil Hamuryen (Polis)

Hasan Gülhan (Polis)

Hüseyin Kalkan (Polis)

İzzet Özkan (Sivil)

Mehmet Akif Sancar (Polis)

Muhammet Yalçın (Sivil)

Murat İnci (Sivil)

Mustafa Solak (Sivil)

Mutlu Can Kılıç (Sivil)

Muzaffer Aydoğdu (Sivil)

Oğuzhan Yaşar (Sivil)

Ömer İpek (Sivil)

Serkan Göker (Polis)

Sultan Selim Karakoç (Sivil)

Tevhit Akkan (Sivil)

Yakup Kozan (Sivil)

Yasin Bahadır Yüce (Polis)
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09 Tem 2020 - 11:02 Ankara/ Etimesgut- Belediyeler

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