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09 Tem 2020 - 11:14- Belediyeler G: 09 Tem 2020 - 11:21

Keçiören Belediyesi, tarımsal üretim için kolları sıvadı - Ankara

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hizmet içi ihtiyaçların karşılanması ve toplumu üretme teşvik etmek için Bağlum’da bin metrekarelik alana kurulan bostanda turfandayı yaptı.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hizmet içi ihtiyaçların karşılanması ve toplumu üretme teşvik etmek için Bağlum’da bin metrekarelik alana kurulan bostanda turfandayı yaptı. Altınok, “Ülkemiz, verimli toprakları ve 4 mevsimiyle birçok temel gıda ürününün üretimi için büyük bir şanstır. Biz de Keçiören Belediyesi olarak ilçemize bağlı köylerde üretimi teşvik etmek için verdiğimiz fide ve tohum desteklerinin ardından belediye olarak da üretim yapmaya başladık” dedi.

BİN METREKARELİK BOSTAN İLE ÜRETİME DESTEK

Keçiören Belediyesi, dünyada ve Türkiye’de etkisini gösteren koronavirüs ( Kovid-19) vakasının ardından önem kazanan tarımsal üretim için kolları sıvadı. Bu kapsamda ilçeye bağlı köylerde organik tarımı teşvik etmek için fide ve tohum desteği sağlayan Keçiören Belediyesi, son olarak ilçede bin metrekarelik alana kurulan bostan ile tarımsal üretime destek vermeye başladı.

“TASARRUF SAĞLANACAK”

Başkan Turgut Altınok; domates, biber, hıyar, kavun ve patlıcan üretiminin yapıldığı bostanda yetişen hıyarı koparıp turfandayı yaparak ilk mahsulün mutluluğunu yaşadığını dile getirirken, buradan toplanan ürünlerin de belediye yemekhanesi başta olmak üzere yine belediyeye ait tesislerde kullanılacağını ve tasarruf sağlanacağını kaydetti.

“TOHUM VE FİDELERİN SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILIYOR”

Altınok, Keçiören’e bağlı Sarıbeyler, Güzelyurt, Kösrelik ve Çalseki  köylerinde tarımsal üretime destek için ata tohumu, meyve ve sebze fidesi dağıtıldığını, belediye bünyesinde hizmet veren ziraat mühendislerinin de fide ve tohumların sağlıklı yetişmesi için ürünlerin takip ve kontrollerini yaptıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız. Hem sağlığımız için hem de ekonomik gelir anlamında genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumundan yetiştirdiğimiz fidelerimize sahip çıkarak onların sayısını artıracağız.”
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09 Tem 2020 - 11:14 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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