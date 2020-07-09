09 Tem 2020 - 13:24- Gündem

Bakan Soylu, Sakarya'ya gidiyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Sakarya'nın Hendek ilçesine gidiyor.