İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Sakarya'nın Hendek ilçesine gidiyor.
09 Tem 2020 - 13:24- Gündem Güncelleme: 09 Tem 2020 - 13:25
Bakan Soylu, Sakarya'ya gidiyor!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Sakarya'nın Hendek ilçesine gidiyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.