Ankara'nın Nallıhan ve Ayaş ilçelerinde de asbestli borular değişiyor

Başkent Ankara’da asbestli boruların acilen değiştirilmesi için kendi öz kaynaklarıyla çalışma başlatan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Nallıhan ve Ayaş ilçelerindeki asbestli boruların değişimi için ihaleye çıktı. İki ilçe için yapılan ihaleye 48 firma katıldı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Başkent’in 13 ilçesinde içme ve kullanma suyunun taşındığı, insan ve çevre sağlığını tehdit eden asbestli boruların değiştirilmesi yönündeki talimatıyla ihale sürecini hızlandırdı.

İlk olarak 3 Temmuz 2020 tarihinde Polatlı ve Beypazarı ilçelerindeki içme suyu şebeke ana iletim hattında yer alan 76 kilometrelik asbestli boruların değişimi için ihaleye çıkan ASKİ Genel Müdürlüğü, ikinci ihaleye Nallıhan ve Ayaş ilçeleri için çıktı.

İHALEYE 48 FİRMA KATILDI

Toplam 13 ilçede 220 kilometrelik asbestli boruların acilen değiştirilmesi için gerekli olan kredi talebinin Belediye Meclisi’nde muhalefetin oylarıyla reddedilmesi üzerine harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, kendi öz kaynaklarıyla asbestli boru değişimi için düğmeye bastı.

ASKİ Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi tarafından 9 Temmuz 2020 tarihinde elektronik ortamda yapılan “Nallıhan ve Ayaş İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme Suyu, Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi” ihalesine 48 firma katıldı.

Nallıhan ve Ayaş’taki yaklaşık 25 kilometrelik asbestli çimento borunun değiştirilmesi için ikinci ihaleyi gerçekleştiren ASKİ Genel Müdürlüğü, bir firmanın geçici teminat bedelini sunmaması nedeniyle 47 firmanın teklifini değerlendirmeye aldı.

NALLIHAN VE AYAŞ İLÇELERİNDE DE ASBESTLİ BORULAR DEĞİŞİYOR

Başkent Ankara’da asbestli boruların acilen değiştirilmesi için kendi öz kaynaklarıyla çalışma başlatan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Nallıhan ve Ayaş ilçelerindeki asbestli boruların değişimi için ihaleye çıktı. İki ilçe için yapılan ihaleye 48 firma katıldı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Başkent’in 13 ilçesinde içme ve kullanma suyunun taşındığı, insan ve çevre sağlığını tehdit eden asbestli boruların değiştirilmesi yönündeki talimatıyla ihale sürecini hızlandırdı.

İlk olarak 3 Temmuz 2020 tarihinde Polatlı ve Beypazarı ilçelerindeki içme suyu şebeke ana iletim hattında yer alan 76 kilometrelik asbestli boruların değişimi için ihaleye çıkan ASKİ Genel Müdürlüğü, ikinci ihaleye Nallıhan ve Ayaş ilçeleri için çıktı.

İHALEYE 48 FİRMA KATILDI

Toplam 13 ilçede 220 kilometrelik asbestli boruların acilen değiştirilmesi için gerekli olan kredi talebinin Belediye Meclisi’nde muhalefetin oylarıyla reddedilmesi üzerine harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, kendi öz kaynaklarıyla asbestli boru değişimi için düğmeye bastı.

ASKİ Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi tarafından 9 Temmuz 2020 tarihinde elektronik ortamda yapılan “Nallıhan ve Ayaş İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme Suyu, Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi” ihalesine 48 firma katıldı.

Nallıhan ve Ayaş’taki yaklaşık 25 kilometrelik asbestli çimento borunun değiştirilmesi için ikinci ihaleyi gerçekleştiren ASKİ Genel Müdürlüğü, bir firmanın geçici teminat bedelini sunmaması nedeniyle 47 firmanın teklifini değerlendirmeye aldı.