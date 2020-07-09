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09 Tem 2020 - 14:18- Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Covid-19 normalleşme süreciyle ilgili talimat

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Covid-19 normalleşme süreciyle ilgili 81 il müftülüğüne gönderdiği talimatla din görevlileri tarafından manevi destek ya da tebrik amaçlı iştirak edilen törenlerde vatandaşların kurallara uygun davranılması hususunda uyarılmasını istedi.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Covid-19 normalleşme süreciyle ilgili 81 il müftülüğüne gönderdiği talimatla din görevlileri tarafından manevi destek ya da tebrik amaçlı iştirak edilen törenlerde vatandaşların kurallara uygun davranılması hususunda uyarılmasını istedi. Erbaş, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla özenli davranılması gerektiğini hatırlattığı talimatta, normalleşme sürecinde hastalıkla mücadelede rehavete düşülmemesinin ve devlet tarafından öngörülen tedbirlere titizlikle riayet edilmesinin büyük önem arz ettiğini kaydetti. Bilhassa taziye ve düğün gibi kalabalık ortamlarda virüsün hızla yayıldığı ve yeni vakaların arttığının müşahede edildiğine dikkat çeken Erbaş, bu kapsamda din görevlileri tarafından manevi destek ya da tebrik amaçlı iştirak edilen törenlerde vatandaşların kurallara uygun davranılması hususunda uyarılmasını istedi.

Talimata göre güvenli mesafe kuralına riayet edilecek, maske kullanılmasına, beden, kıyafet, çevre ve yiyecek temizliğine azami derecede dikkat gösterilecek. Özellikle düğün, taziye ve cenaze merasimlerinin mümkün mertebe açık alanlarda ve kalabalık ortamlar oluşturulmadan yapılması istenirken, tokalaşma, kucaklaşma ve musafaha etmekten kesinlikle kaçınılacak, kapalı ortamlarda topluca geçirilecek süreler kısa tutulacak. Kapalı ortamların sık sık havalandırılması ve dezenfekte edilmesi istenilen talimatta, salgın ortadan kalkıncaya kadar imkanlar dahilinde taziyelerin telefonla, sosyal medya ve dijital imkanlar vasıtasıyla yapılması ve ziyaretlere ara verilmesi konularında bilgilendirilmesi de istendi.

(İHA)

09 Tem 2020 - 14:18 İHA Ankara- Gündem

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