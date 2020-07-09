MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sakarya’da meydana gelen patlamayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Sakarya’nın Hendek ilçesinde kurulu bulunan bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020 Cuma günü meydana gelen patlamanın acısı ve yankısı henüz geçmemişken, yeni bir vahim olayın vuku bulması milletimizi bir kez daha derinden üzmüştür. Hendek’te bulunan bir taş ocağında felaketin yaşandığı havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılmaları amacıyla taşındıkları kamyondan indirilmesi sırasında maalesef patlama yaşanmıştır. Bu kapsamda 3 kahraman jandarmamız şehit olmuş, 6 kardeşimiz de yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize, 3 Temmuz 2020 tarihli patlamada hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor, yaralanan ve tedavi gören kardeşlerimize şifalar niyaz ediyorum" dedi.
09 Tem 2020 - 15:18- Siyaset
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Sakarya’daki patlama ile ilgili açıklama
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sakarya’nın Hendek ilçesinde kurulu bulunan bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020 Cuma günü meydana gelen patlamanın acısı ve yankısı henüz geçmemişken, yeni bir vahim olayın vuku bulması milletimizi bir kez daha derinden üzmüştür" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.