Tunceli'de 18 yaş altının velileri ile seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı

Tunceli'de yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin veli ve vasileri ile seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi oy birliğiyle Kovid-19 kapsamında bazı ek tedbir kararları aldı.
Kararda 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerin şehir içi ve şehirler arası seyahatlerinde yanlarında veli ya da vasi bulunması şartının kaldırıldığı belirtildi.
Söz konusu karar çerçevesinde çocuk ve gençlerin, kara yolu, demir yolu, deniz veya hava yolu ile yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen ve pandemi süreci öncesinde olduğu şekliyle yapılabileceği aktarıldı.
Yalnız yolculuk yapacak çocuk ve gençlerin seyahatlerinde, toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeler ile Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberi'nde yer alan hususlara riayet etmeleri gerektiği de vurgulandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.