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10 Tem 2020 - 18:48- Gündem

TBMM’de Ayasofya kararı ayakta alkışlandı

TBMM’de Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.
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Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı TBMM Genel Kurulunda okundu. Ayasofya kararı milletvekilleri tarafından ayakta alkışladı.

(İHA)

10 Tem 2020 - 18:48 İHA Ankara- Gündem

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