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11 Tem 2020 - 09:30- Belediyeler G: 11 Tem 2020 - 10:06

Altındağ'da yaz okulları başladı... Her şey ücretsiz - Ankara

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri’ne bağlı Yaz Okulları başladı. Yaz Okullarının ilk gününde Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da Altındağlı çocukların sevincine ortak oldu.

Elif Duman
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Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri’ne bağlı Yaz Okulları başladı. Yaz Okullarının ilk gününde Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da Altındağlı çocukların sevincine ortak oldu. Karacaören Mahallesi Gençlik Merkezi’nde başlayan Yaz Okulu neşesi Altındağ’ı sardı. Yaz Okulları bu yıl “ yeni normal sosyal hayat” kurallarıyla hizmet verecek.  

Altındağ Belediyesi, Altındağlı gençleri yaz okullarında buluşturdu. Altındağ Belediyesi gençlik merkezlerinin, yaz tatili boyunca yaz okulu olarak faaliyet göstereceğini belirten Başkan Asım Balcı “Altındağlı gençler yaz tatilinde; sanatla, sporla ve kültürel faaliyetlerle iç içe olacak. Okullarımız bu yıl üst düzey hijyen tedbirleri ve sosyal mesafe kuralıyla hizmet verecek. Altındağlı çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli...” dedi. 

HER ŞEY ÜCRETSİZ 

Farklı branşlarda kursların verileceği yaz okullarından faydalanmak için Altındağ'da ikamet ediyor olmak ve 17 mahallede hizmet veren gençlik merkezlerinden birine üye olmak yeterli... Gençlik merkezlerindeki yaz okullarında 10 - 18 yaş aralığında Altındağlı gençlerin ilgisini çekecek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak pek çok branşta kurslar açıldı. Yüzme, okçuluk, futbol, basketbol, voleybol, tenis, fitness, masa tenisi, taekwondo, bağlama ve ney Altındağlı çocukların en çok ilgi gösterdiği branşlar arasında yer alıyor. Altındağlı çocuklar ayrıca; drama, diksiyon, işaret dili, satranç, geri dönüşüm gibi kurslara da katılma imkanı bulabiliyor. Yaz Okullarında tüm branşlarda kurslar ücretsiz... 

UZMAN EĞİTMENLER...

Yaz okullarında tüm kursları, alanlarında uzman eğitmenlerin verdiğini ifade eden Başkan Asım Balcı, "Tüm çabamız çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlamak... Bu nedenle anne babalardan çocuklarını bu tür sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirmelerini rica ediyorum. Bu kurslar sayesinde çocuklarımız ilgi duyduğu bir alanda kendini geliştirebilir ve hatta geleceğine yön verebilir" ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY HİJYEN 

Altındağ’da yetkili kurumlar tarafından belirlenen hijyen kurallarına harfiyen uyulduğunu vurgulayan Başkan Balcı “Tüm tesislerimizde olduğu gibi, Gençlik Merkezlerimizde de aynı kurallar geçerli... Yayınlanan genelgeye göre merkezlerimizde maske takmak zorunlu, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymak şart... Gerekli olan her yere uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme notlarımızı astık. Merkezlerimizin içerisine ve dışarısına el dezenfektan cihazları koyduk. Çocuklarımızın ateş ölçümleri yapılacak. Merkezlerimizi ilaçlıyor, gerekli tüm hijyen kurallarını titizlikle uyguluyoruz. Çocuklarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz” dedi. 

"KURALLARA UYMAK ŞART..."

İçerisinde bulunduğumuz yeni normal hayata uyum sağlamak konusunda, herkesten hassasiyet beklediğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı "Herkes için, hepimiz için yepyeni bir dönem... Yeni normal hayatımıza, sağlığımız için konulan kurallara uyum sağlamak zorundayız. Bu hem bizim için, hem de çocuklarımızın sağlığı için çok önemli..." dedi.
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11 Tem 2020 - 09:30 Ankara- Belediyeler

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