Haberler Ankara Haberler Ankara
11 Tem 2020 - 10:22- Gündem G: 11 Tem 2020 - 10:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla o bölge riskli alan ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete yayınlanan karara göre, Kırıkkale merkez Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir bölge riskli alan ilan edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Kırıkkale’nin merkez ilçe Bahçelievler Mahallesi’nde sınırları belirlenen Ardiyeciler sitesinin "riskli alan" ilan edildiği belirtildi. Resmi Gazetede yer alan bilgiye göre, "Kırıkkale ili, Merkez ilçe, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2’nci ve ek 1’inci maddeleri gereğince karar verilmiştir" denildi.

11 Tem 2020 - 10:22 İHA Kirikkale- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tunceli'de 18 yaş altının velileri ile seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı mask
Tunceli'de 18 yaş altının velileri ile seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı
Bakan Kurum Açıkladı: "Kalecik'de organik tarımın yapılacağı evlerin inşasını yapacağız" mask
Bakan Kurum Açıkladı: "Kalecik'de organik tarımın yapılacağı evlerin inşasını yapacağız"
Cuma hutbesinin konusu “15 Temmuz ve Birlik Ruhu” oldu mask
Cuma hutbesinin konusu “15 Temmuz ve Birlik Ruhu” oldu
10 yıl önce bugün neler oldu? - 10 Temmuz 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu? - 10 Temmuz 2020
Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden İyi Partili Özeren gözaltına alındı mask
Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden İyi Partili Özeren gözaltına alındı
 Bakan Pakdemirli: "Kırsalda 12 milyar liralık yatırım, 66 bin yeni istihdam oluşturduk" mask
 Bakan Pakdemirli: "Kırsalda 12 milyar liralık yatırım, 66 bin yeni istihdam oluşturduk"
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı mask
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda... mask
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda...
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı mask
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanıktan ilginç savunma! "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım." mask
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanıktan ilginç savunma! "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım."
SYD vakıflarına 6 milyon TL kaynak aktarıldı mask
SYD vakıflarına 6 milyon TL kaynak aktarıldı
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı mask
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı

GALERİ

Hamamlarda yeni dönem! Korona virüs nedeniyle kesesiz, köpüksüz hizmet veriyor mask
Hamamlarda yeni dönem! Korona virüs nedeniyle kesesiz, köpüksüz hizmet veriyor
Ahmet Büyükgümüş: "Hiçbir şey İslam dünyasında eskisi gibi olmayacak" mask
Ahmet Büyükgümüş: "Hiçbir şey İslam dünyasında eskisi gibi olmayacak"
Ayasofya Camii’nin sevinci Çamlıca Camii’ne kadar taştı - Video Haber mask
Ayasofya Camii’nin sevinci Çamlıca Camii’ne kadar taştı - Video Haber
Aski'nin Borçlanma Yolu Açıldı! Polatlı Temiz ve Kesintisiz suya 2 yıl sonra kavuşacak mask
Aski'nin Borçlanma Yolu Açıldı! Polatlı Temiz ve Kesintisiz suya 2 yıl sonra kavuşacak
Mamak Obezıteye savaş açtı! Hanımlara beslenme tüyoları mask
Mamak Obezıteye savaş açtı! Hanımlara beslenme tüyoları
Barolara ilişkin kanun teklifi yasalaştı! Barolar Ekimde, TBB Aralık'da seçim yapacak mask
Barolara ilişkin kanun teklifi yasalaştı! Barolar Ekimde, TBB Aralık'da seçim yapacak
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL