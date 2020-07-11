Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Kırıkkale’nin merkez ilçe Bahçelievler Mahallesi’nde sınırları belirlenen Ardiyeciler sitesinin "riskli alan" ilan edildiği belirtildi. Resmi Gazetede yer alan bilgiye göre, "Kırıkkale ili, Merkez ilçe, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2’nci ve ek 1’inci maddeleri gereğince karar verilmiştir" denildi.
11 Tem 2020 - 10:22- Gündem Güncelleme: 11 Tem 2020 - 10:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla o bölge riskli alan ilan edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete yayınlanan karara göre, Kırıkkale merkez Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir bölge riskli alan ilan edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.