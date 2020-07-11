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11 Tem 2020 - 10:56- Belediyeler G: 11 Tem 2020 - 10:57

Başkan Altınok Bir Günde “Sosyal Mesafeli” 6 Nikâh Kıydı... - Ankara

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri titizlikle uygulanan Aşık Veysel Nikah Salonu’nda bir günde 6 çiftin nikahlarını kıyarak, genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldu.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koronavirüs ( Kovid-19) önlemleri titizlikle uygulanan Aşık Veysel Nikah Salonu’nda bir günde 6 çiftin nikahlarını kıyarak, genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldu. Altınok, “İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelge kapsamında belediyemize ait nikâh salonlarında gerekli önlemlerimizi almıştık. Sağlık Bakanlığımız ile bilim kurulumuzun ortak tavsiyeleri doğrultusunda ise temizlik, maske ve mesafe kurallarını nikâh salonlarımızda uygulayarak 6 çiftimizin nikâhını kıydık. Rabbim çiftlerimize sağlıklı mutlu bir aile kurmayı nasip etsin” dedi.

VATANDAŞ TEDBİRLERDEN MEMNUN

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren Aşık Veysel Nikah salonunda bir günde 6 çiftin nikahını kıydı. Altınok, nikâh salonunda temizlik, maske ve mesafe kurallarının eksiksiz uygulandığını, vatandaşların da alınan tedbirleri memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

“SOSYAL MESAFELİ OTURMA DÜZENİ KURDUK”

Başkan Altınok, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan, "Nikâh Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gereğince, nikâh salonlarında alınan tedbirlerin insan sağlığı için önemli olduğuna da vurgu yaparak şunları kaydetti:

“Nikâh salonumuzun genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine göre mesafe planı hazırladık. Salonumuza alınacak misafir kapasitemizi de koltuk sayımıza ve mesafe kuralına göre belirledik. Misafirlerimiz birer koltuğu boş bırakacak şekilde nikâh merasimini takip ediyorlar. Nikâh kıyma, hatıra fotoğrafı çekilme gibi süreleri kısa tutuyoruz. Mesafe, maske kullanımı ve temizlik uygulamalarına ilişkin bilgilendirme afişlerimizi nikâh salonu girişlerine astık. Misafirlerimiz salona girerken ateş ölçümlerini aksatmadan yapıyoruz, maskesi olmayana da maske veriyoruz. Yine girişlere dezenfektan ve el antiseptiği koyarak misafirlerin ellerini dezenfekte etmelerini sağlıyoruz. Görevlilerimiz, karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa neden olacak olan eylemlere de izin vermiyor. İki nikâh merasimi arasında en az 15 dakikalık zaman bırakarak ortamdaki doğal hava sirkülasyonu sağlamaya da özen gösteriyoruz.”​
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11 Tem 2020 - 10:56 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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