Haberler Ankara Haberler Ankara
11 Tem 2020 - 12:18- Gündem

Ukrayna’ya İHA ihracatı masada

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Ukrayna ziyareti sırasında iki ülke arasındaki savunma sanayii işbirliği konuları da görüşülürken, Ukrayna’nın Türkiye’den yeni insansız hava araçları alma yönünde talebinin olduğu öğrenildi.
mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle savunma sanayiinde yerli ve milli olarak önemli adımlar atılırken, yüksek teknoloji ürünlerin dost ve müttefik ülkelere ihracatı noktasında da çalışmalar hızla sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bir gün önce Ukrayna’ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette savunma ve güvenlik konularının yanı sıra bu yüksek teknoloji ürünlerin dost ve müttefik ülkelere ihracatı ile ilgili konularda gündeme geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen Bakan Akar, Savunma Bakanı Andriy Taran ile Ekonomik Kalkınma Ticaret ve Tarım Bakanı Igor Pedraşka’yla da görüştü.

Bakan Akar’ın görüşmelerinde Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler ile savunma ve güvenlik alanlarındaki konuların yanı sıra savunma sanayiinde işbirliği de görüşmelerdeki önemli gündem maddelerinden biri oldu. Deniz ve hava platformlarıyla ilgili projelerde işbirliği imkanlarının ele alındığı görüşmelerde Ukrayna tarafından daha önce satın alınan insansız hava araçları (İHA) konusu da gündeme geldi.

Edinilen bilgiye göre, görüşmelerde Ukrayna’nın daha öncekilerinin dışında yeni insansız hava aracı alma yönünde talebinin olduğu bilgisi alındı.

Yerli ve milli üretim başta silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve İHA’lar olmak üzere yüksek teknoloji ürünler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasının dışında dost ve müttefik ülkelere de güvenlik ve savunma konularında önemli katkılar sağlıyor.

(İHA)

11 Tem 2020 - 12:18 İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Ayasofya paylaşımı mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Ayasofya paylaşımı
Ayasofya Diyanet’e devredildi mask
Ayasofya Diyanet’e devredildi
Son Dakika: Ayasofya’da ibadet yolu açıldı mask
Son Dakika: Ayasofya’da ibadet yolu açıldı
Tunceli'de 18 yaş altının velileri ile seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı mask
Tunceli'de 18 yaş altının velileri ile seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı
Bakan Kurum Açıkladı: "Kalecik'de organik tarımın yapılacağı evlerin inşasını yapacağız" mask
Bakan Kurum Açıkladı: "Kalecik'de organik tarımın yapılacağı evlerin inşasını yapacağız"
Cuma hutbesinin konusu “15 Temmuz ve Birlik Ruhu” oldu mask
Cuma hutbesinin konusu “15 Temmuz ve Birlik Ruhu” oldu
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı mask
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda... mask
Ankara'nın Vaka Sayısında Kırmızı Uyarı! Ankara En Fazla Vaka Sayısına sahip 2. İl konumunda...
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı mask
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanıktan ilginç savunma! "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım." mask
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanıktan ilginç savunma! "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım."
SYD vakıflarına 6 milyon TL kaynak aktarıldı mask
SYD vakıflarına 6 milyon TL kaynak aktarıldı
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı mask
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı

GALERİ

150 kişilik yat partisine polis baskını! - Video Haber mask
150 kişilik yat partisine polis baskını! - Video Haber
Meteor mu düştü, obruk mu? Devasa çukur gizemini koruyor - Video Haber mask
Meteor mu düştü, obruk mu? Devasa çukur gizemini koruyor - Video Haber
Bu vadi ziyaretçi akınına uğruyor - Video Haber mask
Bu vadi ziyaretçi akınına uğruyor - Video Haber
İçinde 130 bin TL değerinde altının bulunduğu çantayı kaşla göz arasında çaldı - Video Haber mask
İçinde 130 bin TL değerinde altının bulunduğu çantayı kaşla göz arasında çaldı - Video Haber
Taksici Rezaleti! Cinsel organını gösterip... - Video Haber mask
Taksici Rezaleti! Cinsel organını gösterip... - Video Haber
Hamamlarda yeni dönem! Korona virüs nedeniyle kesesiz, köpüksüz hizmet veriyor mask
Hamamlarda yeni dönem! Korona virüs nedeniyle kesesiz, köpüksüz hizmet veriyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL