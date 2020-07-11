10 yıl önce bugün neler oldu? - 11 Temmuz 2020

CHP’Lİ VATANDAŞA KORUMA TERÖRÜ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Balıkesir ziyareti sırasında bir vatandaş korumaların gazabına uğradı. Kılıçdaroğlu ile selamlaşmak isteyen bir partili korumalar tarafından yere düşürüldü.
CHP liderini taşıyan otobüs ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
BİNALİ YILDIRIM TÜNELLERİ İNCELEDİ
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Zonguldak ziyareti sırasında Alaplı-Akçakoca arasında çalışmaları devam eden tünelleri gezdi.
Yıldırım, 8 yıllık AK Parti döneminde 18 bin kilometre yol yapıldığını söyledi.
ASİT TAŞIYAN TANKERİN DEPOSU DELİNDİ
Hidroklorik asit yüklü tankerin deposu Yalova çıkışında delindi. Tankerde yüklü olan 12 ton asit yola boşalınca yol trafiğe kapandı.
İtfaiye ekipleri zehirlenmemek için temizlik çalışmasını gaz maskesi takarak yaptı.
“AVRUPA ÜSTÜNMÜŞ, HADİ ORADAN”
Saadet Partisi’nin Olağanüstü Kongresi yapıldı. Burada konuşan Necmettin Erbakan, Avrupa Birliği medeniyetinin üstün olmadığını söyledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.