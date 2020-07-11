8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)