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11 Tem 2020 - 13:12- Gündem

8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Haftanin bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)

11 Tem 2020 - 13:12 İHA Ankara- Gündem

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