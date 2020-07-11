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11 Tem 2020 - 13:47- Belediyeler G: 11 Tem 2020 - 13:48

Gölbaşı Belediyesi Sinema Gösterimi Öncesi Sürpriz Evlilik Teklifi

Başkentlilere arabada sinema keyfi sunan Gölbaşı Belediyesi film rüzgarına devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Başkentlilere arabada sinema keyfi sunan Gölbaşı Belediyesi film rüzgarına devam ediyor.

Başta çocuklar olmak üzere tüm animasyon severleri eğlence dolu bir film olan Rafadan Tayfa Göbeklitepe ile buluşturan Gölbaşı Belediyesi, sürpriz evlilik teklifi ile unutulmaz bir geceye imza attı. Film öncesi Ali’nin Ayşe’ye evlilik teklifi etmesi ile duygusal anlara ev sahipliği yapan sahne, Ayşe’nin evet demesi ile yerini mutluluğa bıraktı.

Başkan Şimşek vatandaşlarla buluştu

Başkan Ramazan Şimşek, film öncesi araçlar arasında eşi ile dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Sonrasında sahneden yaptığı konuşma esnasında, sinemanın devam etmesini isteyenlerin araçlardan korna ile cevap vermesini istedi. Yoğun ilgi ve kornolar karşısında 1 ay daha sinema etkinliğinin devam edeceğini duyuran Şimşek “Bugün burada gençlerimizin mutluluğuna şahitlik ettik. Bir ömür boyu mutlu olmalarını temenni ederiz. Sizlerle yaz akşamlarında sinema etkinliğinde buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu devam ettireceğiz” açıklamasında bulundu.

Her zamankinden daha yoğun geçen sinema gününde çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Büyükler gazoz ve mısır ile görsel şölenin tadını çıkarırken çocuklara da meyve suyu ve kek ikram edildi.
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11 Tem 2020 - 13:47 Ankara/ Gölbaşi- Belediyeler

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