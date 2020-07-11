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11 Tem 2020 - 15:12- Gündem G: 11 Tem 2020 - 15:20

Kamu işçilerine ödenecek ikramiye takvimi belli oldu

Kamu işçilerine ikramiye ödemeleri başlıyor. İlk taksit 27 Temmuz’da ödenecek.
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Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemesinin ilk taksidi 27 Temmuz’da yapılacak. İkramiyenin ikinci taksidi ise 14 Aralık’ta ödenecek.

11 Tem 2020 - 15:12 İHA Ankara- Gündem

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