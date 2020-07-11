Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemesinin ilk taksidi 27 Temmuz’da yapılacak. İkramiyenin ikinci taksidi ise 14 Aralık’ta ödenecek.
11 Tem 2020 - 15:12- Gündem Güncelleme: 11 Tem 2020 - 15:20
Kamu işçilerine ödenecek ikramiye takvimi belli oldu
Kamu işçilerine ikramiye ödemeleri başlıyor. İlk taksit 27 Temmuz’da ödenecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.