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11 Tem 2020 - 17:11- Asayiş G: 11 Tem 2020 - 17:21

Günlerdir 20 yaşındaki Sevda’dan ailesi haber alamıyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde dışarı çıktıktan sonra tekrar evine dönmeyen 20 yaşındaki Sevda Elgörmüş’ten ailesi 4 gündür haber alamıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile yaşayan 20 yaşındaki Sevda Elgörmüş, 4 gün önce evden çıktıktan sonra tekrar dönmedi. Elgörmüş’ün kaçırılabilmiş olabileceğini düşünen ailesi, polisi arayarak yardım istedi. Polis ekipleri Elgörmüş’ün için çalışma başlattı. Ailesi her yerde aradıkları kızlarından 4 gündür haber alamıyor.
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11 Tem 2020 - 17:11 İHA Kocaeli- Asayiş

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