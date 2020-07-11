Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile yaşayan 20 yaşındaki Sevda Elgörmüş, 4 gün önce evden çıktıktan sonra tekrar dönmedi. Elgörmüş’ün kaçırılabilmiş olabileceğini düşünen ailesi, polisi arayarak yardım istedi. Polis ekipleri Elgörmüş’ün için çalışma başlattı. Ailesi her yerde aradıkları kızlarından 4 gündür haber alamıyor.
11 Tem 2020 - 17:11- Asayiş Güncelleme: 11 Tem 2020 - 17:21
Günlerdir 20 yaşındaki Sevda’dan ailesi haber alamıyor
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde dışarı çıktıktan sonra tekrar evine dönmeyen 20 yaşındaki Sevda Elgörmüş’ten ailesi 4 gündür haber alamıyor.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanıktan ilginç savunma! "Bu sefer tahliyemi istiyorum. Cezaevinde sıkıldım."
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.