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11 Tem 2020 - 18:09- Belediyeler G: 11 Tem 2020 - 18:10

Başkan Ayık, hasat için tarlada olan çiftçileri ziyaret etti - Ankara

Tarlalarda hububat hasadının başladığı bu günlerde, hasat için tarlada olan çiftçileri ziyaret eden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, çiftçiler için yaptıkları ve yapacaklarını da anlattı.

Elif Duman
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Tarlalarda hububat hasadının başladığı bu günlerde, hasat için tarlada olan çiftçileri ziyaret eden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, çiftçiler için yaptıkları ve yapacaklarını da anlattı.

Hasat yapan çiftçileri ziyaretinde konuşan Hilal Ayık “Toprağımız, bilinçli ve doğru yöntemlerle yapılacak tarım ile bereketlenir. Akyurt tarımda ve hayvancılıkta büyük işler yapmaya aday bir ilçe. Tarlalarda arpa hasadı başladı. Biz de çiftçilerimizin hasat sevincine, verdikleri emeğin karşılığını almaları dileklerimizle ortak oluyoruz. Hasat yapan çiftçilerimizi ziyaret ediyoruz. Hayvancılık yapanlara da geçtiğimiz günlerde bir müjde verdik. Küçükbaş hayvan yıkama ünitesini hizmete geçiriyoruz. Mobil makinemiz artık mahallelerimize giderek hayvanları yıkayacak, dış parazitle ilgili ilaçlar hayvanlarımızın derisine uygulanabilecek. Böylece hayvanların sağlığı daha iyi bir duruma gelecek. Çiftçimizin, köylümüzün yanında olmaya devam ediyoruz. 33 çiftçimize 3’er adet olmak üzere 99 adet arılı kovan dağıtımını da geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdik. Gelecek yıl inşallah işlerini daha da profesyonelce yapabilmeleri için arıcılarımıza farklı malzemeler temin edeceğiz. Tohum eleme tesisimiz hasadın ardından çiftçilerimize kapılarını açıyor. Hazırlıklarımızı tamamladık. Bir ton tohum, tesisimizde 70 TL fiyat ile işlenecek. Bu gerçekten sembolik bir fiyat. İnşallah her yıl bir öncekinden daha iyi olacak şekilde çiftçimiz emeğinin karşılığını alır. Tüm çiftçilerimizin hasatları bereketli olsun diyorum.” İfadelerini kullandı.

Çiftçilerle tarlaya da giren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, mahsul ile ilgili olarak çiftçilerden bilgi aldı.
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11 Tem 2020 - 18:09 Ankara/ Akyurt- Belediyeler

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