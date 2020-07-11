Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Nepal’in başkenti Katmandu’nun batısında meydana gelen sel felaketinde 23 kişinin hayatını kaybettiği, 30’u aşkın kişinin de kaybolduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Nepal halkı ve Hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz” denildi.