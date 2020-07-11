Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Nepal’in başkenti Katmandu’nun batısında meydana gelen sel felaketinde 23 kişinin hayatını kaybettiği, 30’u aşkın kişinin de kaybolduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Nepal halkı ve Hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz” denildi.
11 Tem 2020 - 22:52- Gündem Güncelleme: 11 Tem 2020 - 23:21
Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayımladı
Dışişleri Bakanlığı, Nepal’in başkenti Katmandu’nun batısında meydana gelen sel felaketinden dolayı taziye mesajı yayımladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.