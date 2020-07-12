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12 Tem 2020 - 09:14- Belediyeler G: 12 Tem 2020 - 09:21

Mamak Belediyesi, “Mahallede Şenlik Var” etkinliğini başlattı - Ankara

Mamak Belediyesi mahallelerde etkinlikleri arttırmak ve mahallelere canlılık kazandırmak için “Mahallede Şenlik Var” etkinliği başlattı.

Elif Duman
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Mamak Belediyesi mahallelerde etkinlikleri arttırmak ve mahallelere canlılık kazandırmak için “Mahallede Şenlik Var” etkinliği başlattı. Etkinlik çerçevesinde Mamak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından mahallelerde çeşitli yörelere ait halkoyunları gösterisi gerçekleştirecek. Şenliğin ilk adresi Abidinpaşa Mahallesi oldu. Mamak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından, Aydın yöresine ait oyunun oynandığı etkinlik, renkli gösterilere sahne oldu. Ekipler, gösterilerini koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirdi. Vatandaşlardan da büyük beğeni alan şenlik her Cuma günü farklı bir mahallede gerçekleştirilecek.

Maske ve mesafe şart

Vatandaşları sosyal hayatın içerisinde kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturarak, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri etkinlikler sunmayı sürdüreceklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında en başından beri alınan tedbirlere, yapılan uyarılara uymaya devam edeceğiz. Maske takalım, sosyal mesafeye dikkat edelim, özlediğimiz eski günlerimize, yarınlarımıza, hayallerimize hep birlikte sağlıklı bir şekilde kavuşalım. İnşallah biz bu süreç bittikten sonra daha güzel etkinlikler yapacağız” dedi.
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12 Tem 2020 - 09:14 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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