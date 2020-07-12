İzmir’de korkunç cinayet! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Olay, gece saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi 696/5 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, oğlu ile birlikte evinde bulunan Hatice Sevinç (74) eve gelen ve kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın daha sonra ambulansa alınarak Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Sevinç yaşamanı yitirdi.
Öte yandan, mahalle sakinlerinin iddiasına göre yaşanılan olayın ardından bir kişinin evin içerisinden hızla çakarak olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis ekiplerince şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.