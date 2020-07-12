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12 Tem 2020 - 10:30- Asayiş G: 12 Tem 2020 - 11:01

İzmir’de korkunç cinayet! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

İzmir’in Buca ilçesinde, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Olay, gece saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi 696/5 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, oğlu ile birlikte evinde bulunan Hatice Sevinç (74) eve gelen ve kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın daha sonra ambulansa alınarak Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Sevinç yaşamanı yitirdi.

Öte yandan, mahalle sakinlerinin iddiasına göre yaşanılan olayın ardından bir kişinin evin içerisinden hızla çakarak olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis ekiplerince şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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12 Tem 2020 - 10:30 İHA İzmir- Asayiş

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