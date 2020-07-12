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12 Tem 2020 - 11:44- Belediyeler G: 12 Tem 2020 - 11:45

Keçiören Belediyesi'nden Hacıkadın Deresi’nde kentsel gelişim çalışması

Keçiören’deki kentsel gelişim çalışmalarının Hacıkadın Deresi’nde tüm hızıyla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kentler insan gibidir. Önce inşa edilir, sonra zaman içerisinde eskiyerek estetiğini kaybeder. Yerel yönetimlerin temel görevi de kentin hücrelerini yenileyerek modern görüntüsünü muhafaza etmektir” dedi.

Elif Duman
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Keçiören’deki kentsel gelişim çalışmalarının Hacıkadın Deresi’nde tüm hızıyla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kentler insan gibidir. Önce inşa edilir, sonra zaman içerisinde eskiyerek estetiğini kaybeder. Yerel yönetimlerin temel görevi de kentin hücrelerini yenileyerek modern görüntüsünü muhafaza etmektir” dedi.

ONLARCA METRUK YAPI YIKILDI

Göreve geldiği 1994 yılında başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, modern Keçiören’in mimarı olan Başkan Altınok, ilçenin daha estetik bir görünüme kavuşması için sokak sokak gezerek metruk yapıların yıkımı için talimatlar veriyor. Bu kapsamda Keçiören Hacıkadın Deresi bölgesinde çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri onlarca gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi. 

“TARİHİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Keçiören’de doğup büyüdüğüne vurgu yaparak, Keçiören’in hizmetkârı olduğunu her fırsatta dile getiren Başkan Altınok, “Şehir medeniyet demektir. Şehrimizi inşa ederken tarihimize ve özümüze ait olan değerleri kentimizde yaygınlaştırmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz” diye konuştu.

“ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞIMIZ İLE GÖRÜŞÜYORUZ”

Sürdürülebilir bir kentsel gelişim için Keçiören`de görüntü kirliliği oluşturan, risk taşıyan ve insanların yaşam kalitesini tehdit eden yüzlerce gecekondunun yıkımını gerçekleştirdiklerini aktaran Altınok, şunları kaydetti:

“Şehrimizdeki yıkılması gereken metruk yapıları tespit ediyoruz. Kimi zaman da vatandaşlarımız bölgelerinde bulunan metruk yapıları bizlere ihbar ediyor. Mal sahiplerinin de iznini alarak vatandaşlarımızın güvenliğini ve sağlığını tehdit eden bu yapılardan Keçiören’i kurtarıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile kentsel dönüşüm projelerimizi ve ilçemizde hangi bölgeleri öncelikli olarak bu proje kapsamına dâhil edeceğimizi görüştük. Böylece ilçemizin birçok noktasında kentsel gelişim çalışmalarımızı başlattık.”
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12 Tem 2020 - 11:44 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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