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12 Tem 2020 - 14:56- Gündem G: 12 Tem 2020 - 15:04

10 yıl önce bugün neler oldu - 12 Temmuz 2020

"KADIN ÜYELER ÖNYARGILI DAVRANIYOR”
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CHP İzmir Milletvekili ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Ahmet Ersin komisyonda bayan milletvekillerinin erkek milletvekilerine ’eşit’ davranmadığı iddiasıyla ilgili konuştu.

“JENNIFER LOPEZ KONUSU RUMLARIN HAZIMSIZLIĞI”

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in KKTC’de bir otelin açılışına katılarak vereceği konseri iptal etmesi olayının tamamıyla Rum tarafının hazımsızlığı olduğunu söyledi.

HOLLANDA FİNAL MAÇINI KAYBETTİ; ÜLKE YASTA

İspanya ile Hollanda arasında oynanan Dünya Kupası final maçını meydanlarda kurulan dev ekranlarda izleyen binlerce Hollandalı taraftar, İspanya’nın maçı uzatmalarda 1-0 kazanmasıyla büyük çok yaşadı.

Amsterdam Müze Meydanı’ndaki dev ekranlardan maçı izleyen binlerce Hollandalı taraftarlar yenilgiyle adeta yasa boğuldu. Meydandaki İspanyol kafelerinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan Hollanda Milli Takımı’nın önümüzdeki günlerde Hollanda Kraliçesi Beatrix’e bir moral ziyaretinde bulunacağı belirtildi.

12 Tem 2020 - 14:56 İHA Ankara- Gündem

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