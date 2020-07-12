Haberler Ankara Haberler Ankara
12 Tem 2020 - 19:50- Gündem G: 12 Tem 2020 - 20:08

Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor...

Son vaka sayılarına göre en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya.oldu.
mask

Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor...

SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım.

Türkiyede Son 24 Saatte Vaka Sayısı

Türkiye'de son 24 saatte 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 45 bin 232 test yapıldı, 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1298 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 975 bin 455, vaka sayısı 212 bin 993, vefat sayısı 5 bin 363 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1209, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 409, iyileşen hasta sayısı ise 194 bin 515 oldu.

12 Tem 2020 - 19:50 Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gözlerine inanamadılar! Musluktan yılan çıktı... mask
Gözlerine inanamadılar! Musluktan yılan çıktı...
Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayımladı mask
Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayımladı
Günün özeti - 11 Temmuz 2020 mask
Günün özeti - 11 Temmuz 2020
“Ayasofya’nın cami olarak açılması dini özgürlükler açısından bir zaferdir” mask
“Ayasofya’nın cami olarak açılması dini özgürlükler açısından bir zaferdir”
Kamu işçilerine ödenecek ikramiye takvimi belli oldu mask
Kamu işçilerine ödenecek ikramiye takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Srebrenitsa soykırımı mesajı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Srebrenitsa soykırımı mesajı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı mask
Sakarya’dan Acı Haber Geldi! ikinci patlamada: 3 şehit, 6 yaralı
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı mask
Ankara'da kayınpederi ve kayınbiraderiyle 11 evde hırsızlık yapan damat tutuklandı
Binali Yıldırım’ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren tutuklandı mask
Binali Yıldırım’ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren tutuklandı
SYD vakıflarına 6 milyon TL kaynak aktarıldı mask
SYD vakıflarına 6 milyon TL kaynak aktarıldı
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı mask
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı mask
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı

GALERİ

Dünya mirası Nemrut'ta hafta sonu yoğunluğu - Foto Galeri mask
Dünya mirası Nemrut'ta hafta sonu yoğunluğu - Foto Galeri
Heybeliada'da korkutan orman yangını! Hem havadan hem karadan müdahale sürüyor... mask
Heybeliada'da korkutan orman yangını! Hem havadan hem karadan müdahale sürüyor...
Ayasofya’da hazırlıklar başladı! 24 Temmuz’dan Önce Tamamlanacak mask
Ayasofya’da hazırlıklar başladı! 24 Temmuz’dan Önce Tamamlanacak
"Sakin Kent"te ürküten görüntüler! Ne sosyal mesafe ne de maske var... mask
"Sakin Kent"te ürküten görüntüler! Ne sosyal mesafe ne de maske var...
Genç kıza çarpıp kaçan motosikletli güvenlik kamerasında mask
Genç kıza çarpıp kaçan motosikletli güvenlik kamerasında
Gözü gibi baktığı boğanın üstünde matador gibi poz verdi - Video Haber mask
Gözü gibi baktığı boğanın üstünde matador gibi poz verdi - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL