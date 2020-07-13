13 Tem 2020 - 08:25- Asayiş

Ankara dahil 6 ilde FETÖ operasyonu: Polis ve hemşirelerin olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı

Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, ardışık, ankesörlü ve büfe arama kaydı ve haklarında ifade beyanları bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi