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13 Tem 2020 - 10:46- Gündem G: 13 Tem 2020 - 10:47

ATO’dan 15 Temmuz Dijital Fotoğraf Sergisi…

Ankara Ticaret Odası, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği fotoğraf sergisi’ni bu yıl kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde sanal ortama taşıdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Ticaret Odası (ATO), 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği fotoğraf sergisini Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde bu yıl sanal ortama taşıdı.

 ATO’nun "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Dijital Fotoğraf Sergisi" Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin 15 Temmuz gecesi ve sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşuyor. Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl sanal ortama taşınan sergi ATO’nun www.atonet.org.tr adresi üzerinden ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilerin sanal tur yaparak 360 derece gezebileceği sergide dijital olarak sergilenen fotoğrafların üzerine tıklandığında yüksek çözünürlüklü haline ulaşılabilecek.

Sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sergiyi bu yıl sanal ortamda gerçekleştirdiklerini belirtti. 15 Temmuz gecesinin milletçe önemli bir imtihan verdiğimiz gece olarak kayda geçtiğini ifade eden Baran, “O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimiz, içine gizlenen vatan hainlerini feraset ve cesaretle temizledi. Tankların önüne yattı, yılmadı, korkmadı ve darbe girişimini püskürterek yeni bir destan yazdı.” dedi.

Baran sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milletiyle istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı hafızamızın diri tutulması, demokrasimizin güçlenmesi ve şehitlerimiz ile gazilerimizin hatırlanması için sembol niteliğindedir. İş dünyası olarak, bağımsız ekonomi için demokrasi nöbetimiz devam ediyor. Biz de bu günü, 15 Temmuz gecesinin fotoğraflarıyla anmak için dijital bir sergi düzenledik. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi şehit olan tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyor, gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimizi minnetle anıyoruz.”

13 Tem 2020 - 10:46 - Gündem

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