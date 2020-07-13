10 yıl önce bugün neler oldu? - 13 Temmuz 2020

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MİLAS’TA MİNİBÜS EVE GİRDİ: 5 YARALI

Muğla’nın Milas ilçesinde, freni boşaldığı ileri sürülen bir minibüs virajı alamayarak bir eve girdi. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kazaya evinde uyurken yakalanan ev sahibi Seyfettin Özdemir bunun başlarına gelen ilk kaza olmadığını anlattı.

TARİHİ ALTINTEPE MÜZE OLACAK

Erzincan’da Urartu dönemine ait Altıntepe açık hava müzesi haline getiriliyor.

2010 yılı kazı çalışmalarının başladığı Altıntepe’de 30 kişilik ekip tarihi gün yüzüne çıkartıyor.

Tarihi mekanda bulunan Bizans Dönemi’ne ait kilisenin mozaik yapısında yapılacak restore işlemlerinin ardından önümüzdeki yıl ziyaretçilere açılması hedefleniyor.

BU İNEKLER KLASİK MÜZİK DİNLİYOR!

Diyarbakır’ın Eğil İlçesi’nde bulunan ve Tarım Bakanlığı’nın hibe desteği ile kurulan tesiste ineklere belli aralıklarla klasik müzik dinletiliyor. Bu sayede süt üretiminin arttırılması hedefleniyor.

Klasik müzik eşliğinde sütleri alınan ineklere kendi öz çocukları gibi bakan Tesis Başkanı Mustafa Fidan, yöntemin işe yaradığını belirtti.

RUSYA’DA UCUZ ÇİLEK İZDİHAMI

Liberal Demokrat Parti lideri ve Rusya Duması Başkan Yardımcısı Vladimir Jirinovski, ulusal tarım sektörüne destek vermek amacıyla halka hormonsuz çilek dağıttı.

Jirinovski, Moskova’nın ünlü Danilovski pazarında esnaf kıyafeti giyerek tezgah arkasına geçti.

Pazarda ucuz fiyattan çilek satılacağını öğrenen çok sayıda kişi, izdihama neden oldu. Jirinovski, zor anlar yaşadı.