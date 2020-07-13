Etimesgut'tan Furkan Kaynar Türkiye Şampiyonu oldu - Ankara

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleşen ve dünya karatesinin normalleşme dönemindeki ilk turnuvası olan Türkiye Karate Şampiyonası 10-12 Temmuz tarihlerinde Bursa’da yapıldı.
Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü sporcularından Furkan Kaynar Türkiye Şampiyonu, Muhammet Efe Yurtseven Türkiye 3. oldu. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel madalya kazanan sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.