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13 Tem 2020 - 14:16- Gündem G: 13 Tem 2020 - 14:17

Trendyol'dan 'çocuk ticareti' iddialarına ilişkin açıklama!

"Onbinlerce satıcıyı müşterilerimizle buluşturduğumuz pazaryeri modelimizde ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılarımız tarafından belirlenmektedir" "15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir" "Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Trendyol tarafından yapılan açıklamada, "Onbinlerce satıcıyı müşterilerimizle buluşturduğumuz pazaryeri modelimizde ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatları satıcılarımız tarafından belirlenmektedir. 15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Trendyol, yaptığı yazılı açıklamayla sosyal medyadaki iddiaları hassasiyetle takip ettiğini duyurdu.

Onbinlerce satıcının müşterilerle buluşturulduğu pazaryerinde, ürün isimleri, açıklamaları ve fiyatlarının satıcılar tarafından belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 milyondan fazla ürün bulunan platformumuzda, veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Hatalı veri girişlerini ve her türlü ayrımcılık içeren söylemleri takip ediyor ve satıcılarımızı bilgilendirerek platform kuralları gereği, ürünleri yayından kaldırıyoruz. 'Şikayet Et' özelliği ile müşterilerimizden aldığımız bildirimleri de ivedilikle inceliyoruz. Ayrıca platform olarak satıcılarımızın hatalı veri girişlerini ve operasyonlarını iyileştirmeye yönelik eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirmeye ve kontrol mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye'nin Trendyol'u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz."

13 Tem 2020 - 14:16 AA İstanbul- Gündem

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