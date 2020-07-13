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13 Tem 2020 - 14:22- Asayiş G: 13 Tem 2020 - 14:41

Bankacı eşini 6 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında...

Fatih’te bankacı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Erhan Baykan hakim karşısına çıktı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İstanbul Fatih’te 6 Mart 2020 tarihinde tartıştığı 2 yaşında bir kız çocuk annesi, bankacı eşi Pınar Baykan’ı (32) 6 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Erhan Baykan’ın (38) ‘eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Erhan Baykan, müştekiler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi temsilcileri gözlemci olarak yer alırken, basın mensupları pandemi dolayısıyla duruşmaya alınmadı.

Duruşma kimlik tespiti ile başladı. Kimlik tespitinin ardından söz alan sanık Erhan Baykan’ın ifadesi SEGBİS ile kayıt altına alınırken, savunmasını yaptığında pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Duruşmada söz alan Pınar Baykan’ın ailesi ise davaya katılma talepleri olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, Pınar Baykan’ın ailesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya katılma taleplerini kabul etti. Savunmaların tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Erhan Baykan’ın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

“SADECE PINAR UMAY’IN DEĞİL, TÜM TOPLUMUN DAVASI OLMALIDIR”

Duruşma öncesinde açıklama yapan Pınar Baykan’ın ağabeyi Fatih Umay, “Biz ailesi, akrabalarımız, arkadaşlarımız, sevenlerimiz hep birlikte Pınarımız için hakkını savunmak için, adaleti sağlayabilmek için buradayız. Bu çığlık, geçtiğimiz 6 Mart günü 7 yıldır birlikte olduğu erkek tarafından 6 bıçak darbesiyle hayattan koparılan kızımız Pınar Umay için adalet çığlığıdır. Ne biz Pınarımıza doyabildik, ne de Pınarımız 1,5 yaşındaki kızına. Bugün Pınarımızı katleden cani hakim karşısına çıkacak. Bugün gerçekleşecek bu dava, sadece Pınar Umay’ın değil, tüm toplumun davası olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“PINAR İÇİN DEĞİL, TÜM ŞİDDET GÖREN KADINLAR İÇİN BURADAYIZ”

Konuşmasının devamında Umay, “Mahkemeden indirim almak için ifade değiştiren, yalan ifadelere başvuran faillere izin verilmesin diye sesimizi her zamankinden, hep beraber daha gür çıkarmak zorundayız. Yaşanan bu vahşet Umay ailesi olarak kalbimize, bir bıçak gibi saplanmıştır. Yaşadığımız tarifsiz acıya rağmen biz sadece Pınar için değil, tüm şiddet gören kadınlar için buradayız ve bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna duyurmak istiyoruz” dedi.

“HEP BİRLİKTE BURADA ADALET ÇIĞLIĞI ATIYORUZ”

Sanığın gerekli cezayı alana kadar davanın takipçisi olacakların dile getiren Umay, “Pınar’ımızın katili, cani Erhan Baykan gerekli cezayı alana kadar bu davanın hep birlikte takipçisi olacağız. Bildiğiniz gibi tahrik indirimleri, iyi hal indirimleri kadına yönelik şiddetin artmasında, kadın cinayetlerinin artmasında etken olmakta, failleri teşvik etmektedir. Bugün burada verilecek olan bu ceza, inanıyoruz ki önleyici olacak ve bu kadın cinayetlerinin durması için mutlaka bir etken olacaktır. Bu nedenle Pınar Umay için hep birlikte burada adalet çığlığı atıyoruz” şeklinde konuştu.

“KENDİ KARDEŞİMİZ İÇİN BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ”

Sözlerinin devamında Fatih Umay, “Saf ve iyi niyetli bir şekilde, hayatının baharında ve anneliği henüz tecrübe etmiş, kızına doyamadan aramızdan ayrılan biricik kızımız Pınar Umay için adalet istiyoruz. Bundan önce katledilen kadınların sesi olduk, her seferinde bu son olsun dedik. Şimdi ise kendi kızımız, kendi kardeşimiz için bir kez daha haykırıyoruz; bu son olsun, kadın cinayetleri son bulsun” diye belirtti.

“EVLADIMI ÇOK ÖZLEDİM”

4 aydır gözünün yaşının dinmediğini belirten Pınar Baykan’ın annesi Nimet Umay, “Kızımın resimleriyle uyuyorum. Kalbim çok acıyor. Yüreğim yanıyor. Evladımı çok özledim. Torunuma baktıkça, o anne dedikçe içim parçalanıyor. Gözyaşlarımı ona göstermiyorum. Bütün gece ağlıyorum” şeklinde konuştu.

“ADALET YERİNİ BULSUN İSTİYORUZ”

Adalete güvendiğini söyleyerek sözlerine başlayan Pınar Baykan’ın babası Cemal Umay, “İnşallah adalet yerini bulur. Başka Pınarların da ölmesini istemiyorum. Onun için buradayız. Tabii ki bizim için çok büyük bir acı. Adalet yerini bulsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Erhan Baykan ‘şüpheli’, Fatih Umay, Nimet Umay ile Cemal Umay ise ‘müşteki’ olarak yer aldı.

İddianamede, maktul ile şüphelinin mutfakta tartışmaya başladıkları, şüphelinin olay sonrası bulunamayan bıçağı maktulün elinden aldığı ve salonda bıçağı maktule birden fazla kez saplamak sureti ile ölümüne neden olduğu, bu kapsamda ‘eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme’ suçunu işlediği anlatıldı. İddianamede, şüphelinin ‘eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.
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13 Tem 2020 - 14:22 İHA İstanbul- Asayiş

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