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13 Tem 2020 - 23:07- Gündem G: 14 Tem 2020 - 00:05

AFAD: “Rize’de sel ve heyelanlar nedeniyle 5 kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize’de aşırı yağıştan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle toplam 5 kişinin hastaneye yaralı olarak sevk edildiğini açıkladı.
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AFAD’dan yapılan açıklamada, “Rize il genelinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle Çayeli ilçesinin Köprübaşı ve Sarısu köyleri ile Madenli beldesinde birer ev yıkılmıştır.

Köprübaşı köyünde 2 ve Madenli beldesinde 3 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmaları devam etmektedir.

Bölgeye AFAD, Jandarma, UMKE ve STK ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

13 Tem 2020 - 23:07 İHA Ankara- Gündem

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