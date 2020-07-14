10 yıl önce bugün neler oldu - 14 Temmuz 2020

“BOĞAZ’A ATIK SU GİRİŞİNİ ENGELLEYECEĞİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 3 yıl içinde Boğaz’a atık su girişini tamamen engelleyeceğiz" dedi.

FRANSA MİLLİ GÜNÜ KUTLANDI

Fransa Milli Günü Fransa Büyükelçiliği’nde verilen bir resepsiyonla kutlandı.

Katılanlar arasında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve eşi, Cumhuriyet Halkçı Parti İstanbul milletvekili İlhan Kesici, Barış ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Muş milletvekili Sırrı Sakık, yerli ve yabancı misyon şefleri katıldı. Maliye Bakanı Şimşek, Fransa’nın Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne kabulünde desteklediğini belirtti.

DEDE KORKUT ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ŞÖLENİ

Bayburt’ta bu yıl 16.’sı düzenlenen Dede Korkut Uluslararası Kültür Sanat Şöleni, renkli görüntülerle başladı.

Şenliklere yurt dışından katılan halk oyunları ekiplerinin gösterileri, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

“MENASART” İLK KEZ LÜBNAN’DA DÜZENLENİYOR

Uluslararası Sanat Fuarı “Menasart”, dünya çapında 30 sanat galerisinin de katılımıyla Beyrut’ta başladı.

Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya’dan sanatçıların katıldığı fuar, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta açıldı.

Ortadoğu’da düzenlenen eşsiz ve özel etkinliklerden biri olarak nitelenen Uluslararası Sanat Fuarı, lider konumdaki 30 galerinin de katılımıyla bölgede ilk defa düzenleniyor. Kültürel ve Sanatsal etkinliklerin de yer alacağı fuarın, Dünya çapındaki sanat uzmanları ve koleksiyonculardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor.