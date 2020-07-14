Haberler Ankara Haberler Ankara
14 Tem 2020 - 12:08- Gündem G: 14 Tem 2020 - 12:09

Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Alanya ilçesine yaklaşık 91 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 11.33'de Akdeniz açıklarında Antalya'nın Alanya ilçesine 90,73 kilometre uzaklıkta, 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem, yerin 20,92 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
# DEPREM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Van depreminden korkutan görüntüler! mask
Van depreminden korkutan görüntüler!
Bingöl'de depremin yaraları sarılmaya devam ediyor! Tedbir amaçlı çadırlar kuruldu! mask
Bingöl'de depremin yaraları sarılmaya devam ediyor! Tedbir amaçlı çadırlar kuruldu!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: "Bingöl depreminde 22 yapı yıkıldı, 214 yapı ağır hasar gördü" mask
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: "Bingöl depreminde 22 yapı yıkıldı, 214 yapı ağır hasar gördü"
Deprem Bölgesi Bingöl'de Yaşam - Video Haber mask
Deprem Bölgesi Bingöl'de Yaşam - Video Haber
Bingöl’de bazı evlerde hasara yol açan ikinci depremden yeni görüntüler - Video Haber mask
Bingöl’de bazı evlerde hasara yol açan ikinci depremden yeni görüntüler - Video Haber
​Çocukları da afetlere hazırlamalıyız mask
​Çocukları da afetlere hazırlamalıyız
''Artık fay hatlarını değil, depreme dayanıklı yapılaşmayı konuşmalıyız'' mask
''Artık fay hatlarını değil, depreme dayanıklı yapılaşmayı konuşmalıyız''
Depreme fiziksel olduğu kadar psikolojik hazırlık da önemli mask
Depreme fiziksel olduğu kadar psikolojik hazırlık da önemli
ATO'nun yardım tırları yola çıkmaya başladı mask
ATO'nun yardım tırları yola çıkmaya başladı
Tokat’ta simülasyon tırına binen öğrenciler deprem anını yaşadılar mask
Tokat’ta simülasyon tırına binen öğrenciler deprem anını yaşadılar

14 Tem 2020 - 12:08 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı
MSB: “Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 23’ünde Covid-19 vakası tespit edilmiştir” mask
MSB: “Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 23’ünde Covid-19 vakası tespit edilmiştir”
Günün özeti - 13 Temmuz 2020 mask
Günün özeti - 13 Temmuz 2020
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden metro projelerinde peşin kesinti iddialarına yanıt mask
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden metro projelerinde peşin kesinti iddialarına yanıt
Trendyol'dan 'çocuk ticareti' iddialarına ilişkin açıklama! mask
Trendyol'dan 'çocuk ticareti' iddialarına ilişkin açıklama!
10 yıl önce bugün neler oldu? - 13 Temmuz 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu? - 13 Temmuz 2020
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor... mask
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor...
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı mask
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü mask
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Gözlerine inanamadılar! Musluktan yılan çıktı... mask
Gözlerine inanamadılar! Musluktan yılan çıktı...
Başkan Altınok Bir Günde “Sosyal Mesafeli” 6 Nikâh Kıydı... - Ankara mask
Başkan Altınok Bir Günde “Sosyal Mesafeli” 6 Nikâh Kıydı... - Ankara

GALERİ

Gece saatlerinde çekilen bu görüntü izleyenlerde şaşkınlık oluşturdu - Video Haber mask
Gece saatlerinde çekilen bu görüntü izleyenlerde şaşkınlık oluşturdu - Video Haber
“Dövüş Kulübü” filmini aratmayan meydan kavgası kamerada - Video Haber mask
“Dövüş Kulübü” filmini aratmayan meydan kavgası kamerada - Video Haber
Bir iş yerinden televizyon çalan hırsızlar kameraya böyle yakalandı - Video Haber mask
Bir iş yerinden televizyon çalan hırsızlar kameraya böyle yakalandı - Video Haber
Rize’den Acı Haber Geldi! Meydana gelen selde ölü sayısı 2’ye yükseldi - Video Haber mask
Rize’den Acı Haber Geldi! Meydana gelen selde ölü sayısı 2’ye yükseldi - Video Haber
Kovid-19 hastası yaşadıklarını anlattı: "Akciğerlerim ağzımdan çıkacak gibiydi" mask
Kovid-19 hastası yaşadıklarını anlattı: "Akciğerlerim ağzımdan çıkacak gibiydi"
Yenimahalle Belediyesi, Adnan Kahveci Parkı'nı yeni konseptle yeniden hizmete açmaya hazırlanıyor mask
Yenimahalle Belediyesi, Adnan Kahveci Parkı'nı yeni konseptle yeniden hizmete açmaya hazırlanıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL