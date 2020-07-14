Hafızalardan silinmeyen 15 Temmuz fotoğrafları

Fethullahçı Terör Örgütü’nün ( FETÖ), 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden İhlas Haber Ajansı, tüm dünyaya darbenin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.
O gece tüm Türkiye’de İhlas Haber Ajansı muhabir ve kameramanları, açılan ateşler altında sahada görevlerini yerine getirerek, darbe girişimini ve bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını, vatandaşın kahramanlığını dünya medyasına servis etti.
Fotoğraflarda, o gece Atatürk Havalimanı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde vatandaşların darbeye karşı destansı direnişi yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.