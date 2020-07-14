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14 Tem 2020 - 12:36- Gündem G: 14 Tem 2020 - 13:15

Hafızalardan silinmeyen 15 Temmuz fotoğrafları

İhlas Haber Ajansı’nın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananları anlatan fotoğrafları hafızalardan silinmiyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Fethullahçı Terör Örgütü’nün ( FETÖ), 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden İhlas Haber Ajansı, tüm dünyaya darbenin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu.

O gece tüm Türkiye’de İhlas Haber Ajansı muhabir ve kameramanları, açılan ateşler altında sahada görevlerini yerine getirerek, darbe girişimini ve bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını, vatandaşın kahramanlığını dünya medyasına servis etti.

Fotoğraflarda, o gece Atatürk Havalimanı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde vatandaşların darbeye karşı destansı direnişi yer alıyor.

14 Tem 2020 - 12:36 İHA İstanbul- Gündem

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