"15 Temmuz 2016: Dünya demokrasileri için milat" mesajının vurgulandığı filmde, Türk milletinin destansı bir mücadeleyle dünya demokrasi tarihinde bir ilke imza atarak darbe girişimini püskürtmesi canlandırılıyor.
Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan filmde, 15 Temmuz 2016’ya kadar dünya tarihinde bizzat halkın direnciyle engellenmiş bir darbe girişimi olmadığına işaret ediliyor. Filmde, "Türk milleti o gece, demokrasi için ülkesinin geleceği için, 7’den 70’e birlik oldu. Canını ortaya koydu. Tarih yazdı ve hain darbe girişimini önledi. Türk milleti o gece bir destan yazdı. Bu, dünya darbeler tarihi için, demokrasi için bir milattır. O gece iradesine ve egemenliğine sahip çıkan millet, çıplak elleriyle demokrasiye kast eden hain cunta heveslilerinin dayanışma ve cesaretle nasıl püskürtülebileceğini tüm dünyaya göstermiştir" mesajı veriliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.