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14 Tem 2020 - 14:57- Gündem G: 14 Tem 2020 - 15:01

TCDD’den anı bilet uygulaması

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, anı bileti uygulaması “https://www.demokrasitreni.com” web sitesi üzerinden hizmete sunuluyor.
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15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminde Türk milleti büyük bir mücadele vererek, vatan bütünlüğünün bozulmasını isteyenlere birlik ve beraberlik içerisinde karşı durarak, demokrasiyi geleceğe taşımıştı. Tek yürek olarak cadde ve sokaklara taşan o günü büyük bir destan yazılmıştı.

TCDD, her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılan 15 Temmuz gecesini unutmamak, o gece yaşanan darbe girişimi esnasında şehit ve gazi olan vatandaşları anmak amacıyla Türkiye’yi unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

TCDD tarafından hazırlanan web sitesinde bulunan forma bilgilerini giren vatandaşlar, anı bileti oluşturabiliyor.

TCDD, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde vatan sevgisiyle demokrasi mücadelesi veren başta şehitler olmak üzere tüm kahramanların anısına, Türk halkını anı bileti almaya davet ediyor.

14 Tem 2020 - 14:57 İHA Ankara- Gündem

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