TCDD’den anı bilet uygulaması

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminde Türk milleti büyük bir mücadele vererek, vatan bütünlüğünün bozulmasını isteyenlere birlik ve beraberlik içerisinde karşı durarak, demokrasiyi geleceğe taşımıştı. Tek yürek olarak cadde ve sokaklara taşan o günü büyük bir destan yazılmıştı.
TCDD, her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılan 15 Temmuz gecesini unutmamak, o gece yaşanan darbe girişimi esnasında şehit ve gazi olan vatandaşları anmak amacıyla Türkiye’yi unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.
TCDD tarafından hazırlanan web sitesinde bulunan forma bilgilerini giren vatandaşlar, anı bileti oluşturabiliyor.
TCDD, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde vatan sevgisiyle demokrasi mücadelesi veren başta şehitler olmak üzere tüm kahramanların anısına, Türk halkını anı bileti almaya davet ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.