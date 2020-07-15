Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından Covid-19 ile mücadelede kullanılmak üzere Kırgızistan’a tıbbi yardım malzemesi gönderildiği belirtilerek, "Kırgızistan’a gönderilen yardım malzemelerini Başbakan Yardımcısı İsmailova Cekşenbaevna, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı K. Şadıkanov, Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Genel Müdürü Ermek Omuraliev, Bişkek Büyükelçisi C. Kamil Fırat, Askeri Ataşemiz Albay Mehmet Fatih Taş karşıladı" denildi.
15 Tem 2020 - 11:33- Gündem
Türkiye’nin gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Kırgızistan’a ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede kullanılmak üzere gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin Kırgızistan’a ulaştığını açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.