RTÜK’ün internet sitesinden paylaşılan klipte, FETÖ mensubu teröristlere karşı vatandaşların direnişi ve medya çalışanlarının gerçekleri aktararak millete olan desteği yer aldı. 15 Temmuz gecesinde gerçekleştirilen yayınlardan kesitlerin bulunduğu kısa videonun sonunda ise RTÜK medyaya teşekkür etti. Üst Kurul, vatanperver medya çalışanlarını karanlık gecenin aydınlığa çıkmasına büyük katkı sağlayan görünmeyen kahramanlar olarak ifade etti.
15 Tem 2020 - 11:39- Gündem Güncelleme: 15 Tem 2020 - 11:50
RTÜK, 15 Temmuz'a özel klip hazırladı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için özel bir klip hazırladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.