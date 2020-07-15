15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı törenle hizmete açıldı - Ankara

Etimesgut Belediyesi tarafından inşa edilen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı törenle hizmete girdi. Atatürk Meydanı'nda Çarşı Cami önünde yapılan anıtın açılış programına Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, şehit aileleri ve gaziler, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

DÜŞMANIN BİLE CASARET EDEMEĞİNİ YAPTILAR

Programda konuşan Başkan Demirel, 15 Temmuz hain darbe girişiminin halkın ayağa kalkarak verdiği kahramanca mücadeleyle önlendiğini belirterek şunları söyledi: "15 Temmuz'da en azılı düşmanların bile akıl edemeyeceği niyetlenip de başaramayacağı düşmanlıkla karşı karşıya kaldık. Büyük Türk milleti bu belayı 15 Temmuz gecesi ayağa kalkışıyla, vermiş olduğu mücadeleyle bertaraf etti. İnşallah bundan sonra böyle kalkışmalar yaşamayız" değerlendirmesinde bulundu.

SADAKATLİ NESİLLER YETİŞTİRMELİYİZ

"Bu tür ihanetlere karşı üzerimize düşen görevler vardır" diyen Demirel sözlerini şöyle sürdürdü: "Her insanımızın üzerine düşen görev var; bu ülkeye sadık, sadakatli insanlar yetiştirmekten başka çaremiz yoktur. 15 Temmuz'dan gerekli dersleri çıkarmak yarınlara hazırlık yapmak gerekir. Eğer ki bir daha 15 Temmuz ihaneti ve benzeri ihanetlerle karşılaşmak istemiyorsak ki istemiyoruz, 40 yıldır verdiğimiz terör mücadelede başarıya ulaşmak ve terör belasını yok etmek istiyorsak ki istiyoruz o zaman yapmamız gereken bu millete sadık, sadakatli insanlar yetiştirmektedir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, gençlerimizi bu millete sadık evlatlar olarak yetiştirmeliyiz. Vatanına, milletine, bayrağına, ezanına sadık nesil yetiştirirsek, evlatlarımız vatan bütünlüğüne sadık insanlar olursa bir yerlerden talimat alma ihtiyacı hissetmezler. Onlar yalnızca milletin emrindedir, vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele ederler. Sadakatini 15 Temmuz'da olduğu okyanus ötesinden alırsa; o zaman o talimatı kim verirse onu yapar. Bizim için milletin birliği, beraberliği vatanın bölünmez bütünlüğü ve bekası olmazsa olmazımızdır. Dünya görüşlerimiz farklı olabilir ancak ortak değerlerimiz birdir. Ortak değerlerimizi tutup yükseltmemiz gerekir.Hep söyleriz söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Vatan için ne yapılması gerekiyorsa o yapılacaktır. Can verilmesi gerekiyorsa verilecektir ve verilmiştir. Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, Kıbrıs'ta ve terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da bu ülke için canını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de hayırlı ömürler diliyorum".

ANITIN ÖZELLİKLERİ

Demirel 15 Temmuz'un asla unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğinin altını çizerek "Belediye olarak 2017'de 120 bin metre kare alan üzerinde 6 bin 249 yetişkin ağaç dikerek 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturmuştuk. Bugünde 15 Temmuz'un 4. yıldönümünde anıtımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu anıt yerden 80 cm yükseklikte 25 şehidimiz için yapılan 25 kaideden oluşuyor, her bir kaidede ayyıldızımız şehidimizin fotoğrafı ve künyesi yazıyor. 25 kaidenen etrafını yükselerek çıkan 25 sütun bulunuyor. Bu sütunlar yükselişi ve dirilişi ifade ediyor. Sütunların üzerindeki aydınlatmalar gece yandığında meşale gibi şekil alıyor. Bu da aydınlık geleceği temsil ediyor. Anıtın yapıldığı meydan Atatürk Meydanı'dır, şehir merkezi Çarşı caminin yanındadır. Bu yönüyle daha çok insanımızın göreceği konumdadır. Meclisten oy birliğiyle uyguladığımız bu projedir; hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK İHANET

Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili de "4 yıl önce tarihimizde şimdiye kadar ihanetlerin en büyüğüne tanık olduk. O günleri hep birlikte yaşadık. Yurttaşlarımızın verdiği vergilerle alınan silahlar, tanklar uçaklar halka doğrultuldu ve içimizdeki hainlerin ihanetin en büyüğünü yaşattılar" dedi. Yapılan konuşmaların ardından anıtın açılışı gerçekleştirildi, çarşı Cami'nde mevlid-i şerif okundu.

ŞEHİTLİKTE DUALAR EDİLDİ

Açılış öncesi Elvan Mezarlığı Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. şehitlerimiz için kuran-ı kerim tilaveti sunuldu. Başkan Demirel ve Kaymakam Sevgili şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua ettiler.

İŞTE ETİMESGUT'UN KAHRAMAN ŞEHİTLERİ

Ömer Halisdemir (Astsubay Kıdemli Başçavuş)

Akif Kapaklı (Sivil)

Aytekin Kuru ( Polis)

Bülent Karalı (Sivil)

Cüneyt bursa (Polis)

Erkan Yiğit (Sivil)

Eyyüp Oğuz (Polis)

Ferhat Koç (Polis)

Halil Hamuryen (Polis)

Hasan Gülhan (Polis)

Hüseyin Kalkan (Polis)

İzzet Özkan (Sivil)

Mehmet Akif Sancar (Polis)

Muhammet Yalçın (Sivil)

Murat İnci (Sivil)

Mustafa Solak (Sivil)

Mutlu Can Kılıç (Sivil)

Muzaffer Aydoğdu (Sivil)

Oğuzhan Yaşar (Sivil)

Ömer İpek (Sivil)

Serkan Göker (Polis)

Sultan Selim Karakoç (Sivil)

Tevhit Akkan (Sivil)

Yakup Kozan (Sivil)

Yasin Bahadır Yüce (Polis)