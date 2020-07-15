TESK’ten 51 şehit esnaf için 51 bin Türk bayrağı

TESK, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla darbe girişiminde şehit olan 51 esnaf için 51 bin Türk bayrağı dağıttı. TESK Genel Merkezinden sokağa çıkan TESK yetkilileri, esnaflara, yoldan geçen sürücülere ve vatandaşlara Türk bayrağı verdi.
Öte yandan TESK, kurumsal dergisi “Vitrin”in yeni sayısını da 15 Temmuz Özel Sayısı olarak hazırladı. 10 bin adet basılan 15 Temmuz özel sayısının kapağında şehit düşen esnafların fotoğraflarına yer verildi ve “15 Temmuz esnaf şehitlerimizi unutmadık” ifadesi kullanıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.