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15 Tem 2020 - 13:57- Gündem G: 15 Tem 2020 - 19:05

Ankara’daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’ne ziyaretçi akını!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar kabirleri başında anıldı.
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FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde şehit yakınları Ankara’daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’ni ziyaret etti. Aileler, şehitleri için Kur’an-ı Kerim okuyup, dualar etti. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü de "Hediyem Kur’an Olsun" kampanyası kapsamında 251 şehit adına 251 adet Kur’an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi.

Şehit Emin Güner’in kayınpederi Ahmet Erdem, "Allah hepsini nurlar içinde yatırsın. Bunlara vesile olan şeytanları da kahrı perişan eylesin. Alçaklar güneş görmesin" dedi.

"ELBETTEKİ BİZLER İÇİN ÇOK BÜYÜK ACI AMA BİR YERDE DE ÇOK ONURLUYUZ"

Şehit Mucip Arıgan’ın annesi Saliha Arıgan, oğlunun Genelkurmay Başkanlığında şehit edildiğini söyledi. "Acımız hiçbir zaman için dinmiyor. Günden güne daha çok hasret çekiyoruz. Şehitlerimiz vatanımızı kurtardılar, ezanlarımızı dindirmediler. Elbetteki bizler için çok büyük acı ama bir yerde de çok onurluyuz" ifadelerini kullandı.

"VATAN SAĞ OLSUN DİYORUM"

Şehit Fazıl Gürs’ün babası Zafer Gürs, "Allah bizi bu duruma düşürenleri kahretsin. Bizi evlat acısıyla baş başa bıraktılar. Dört senedir nasıl yaşıyoruz bilemiyoruz. Onlara ne ceza verseler içim soğumayacak. Vatan sağ olsun diyorum. Annesi ’öbür dünyada terörist başının yüzünü tırnaklarımla yolasım geliyor’ diyor" şeklinde konuştu.

"ÖBÜR DÜNYADA 10 PARMAĞIM YAKASINDA OLACAK"

Gürs’ün annesi Neriman Gürs ise, "Oğlum 36 yaşındaydı, evli ve çocuğu vardı. Bugün dördüncü yılı. Dört yılımız acımızla geçti. İnşallah böyle bir şey bir daha başımıza gelmez. Kaynı aradı bizi ve köprüden düştüğünü haber verdi. Hastanede 3 gün yattı ve sonra öldü. Allah bir daha böyle bir acı memleketimize göstermesin. O terörist başına da hakkımızı hiç helal etmiyoruz. Öbür dünyada on parmağım yakasında olacak. Bir anne olarak inşallah çocuklarımızın intikamını alacağız" diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık ise şunları kaydetti:"15 Temmuz’u tekrar yaşıyoruz. 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Biz de 15 Temmuz Şehitliği’nde ne gibi etkinlik yapabiliriz diye düşündük. Her şehidimiz adına bir Kur’an-ı Kerim hediye edelim dedik. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Kur’an-ı Kerim’i mealiyle birlikte hediye etmeyi düşündük ve burada kardeşlerimizle buraya gelen ziyaretçilerimize ’15 Temmuz şehidimizin bir hediyesidir size’ şeklinde hediye ediyoruz."

15 Tem 2020 - 13:57 İHA Ankara- Gündem

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