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15 Tem 2020 - 14:48- Gündem G: 15 Tem 2020 - 17:15

Adalet Ağaoğlu son yolculuğuna Ankara'dan uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden Yazar Adalet Ağaoğlu, Ankara Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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Türk edebiyatının önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 91 yaşında hayatını kaybetti. Ağaoğlu için bugün Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, bazı milletvekilleri, aile ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Ağaoğlu, Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ağaoğlu’nun cenazesinin Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

15 Tem 2020 - 14:48 İHA Ankara- Gündem

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