Adalet Ağaoğlu son yolculuğuna Ankara'dan uğurlandı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 91 yaşında hayatını kaybetti. Ağaoğlu için bugün Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, bazı milletvekilleri, aile ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Ağaoğlu, Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ağaoğlu’nun cenazesinin Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.