İçişleri Bakanlığı Duyurdu: “106 teröristin teslim olması sağlandı”

Emniyet ve jandarma unsurlarının terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği ikna çalışmaları sonucunda terörden arananlarda gri listede yer alan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle 2020 yılında yapılan ikna çalışmaları neticesinde toplam 106 teröristin teslim olması sağlandı. İlerleyen süreçte terör örgütündeki çözülmenin artarak devam etmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.