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15 Tem 2020 - 16:36- Gündem G: 15 Tem 2020 - 16:37

Son dakika! O ilde vaka sayısı arttı! Valilik uyardı...

Valilik, koronavirüs salgınında son günlerde artış olduğu uyarısında bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Vali Avni Çakır başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, Kastamonu’da son günlerde artış gösteren Covid-19 vak’alarını görüştü.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Kastamonu Valiliği, Kastamonu’da il genelinde vak’a sayılarında son dönemde artışlar olduğu, dolayısıyla bu aşamaya kadar yapılan başarılı çalışmaların boşa gitmemesi ve daha katı tedb !irlerin uygulanması zarureti doğmaması için vatandaşlarımızın daha dikkatli olması, maskesiz sokağa kesinlikle çıkılmaması, bunun yanında el hijyenine ve mesafe kurallarına titizlikle uyulmasını istedi.

Açıklamada, maske denetimlerinin sıklaştırılacağı ve maskesiz sokağa çıkanlar hakkında cezai işlem uygulanacağına dikkat çekildi.
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15 Tem 2020 - 16:36 İHA Kastamonu- Gündem

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