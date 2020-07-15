Ankara'da Jandarma Mehteran Birliğinden 15 Temmuz'a özel konser

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla konser verdi.
Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen konser öncesi, sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirler alındı. Maskelerini takan bazı vatandaşlar da mehteran şölenine ortak oldu.
Jandarma Mehteran Birliğinin burada seslendirdiği marş ve eserlere, vatandaşlar da eşlik etti.
Yaklaşık bir saat süren etkinlik boyunca vatandaşlardan bazıları, cep telefonlarıyla kayıt yaptı ve fotoğraf çekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.