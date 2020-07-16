15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında milli birlik beraberliği sağlamak amacıyla okunun selalar, bu gece de Türkiye’nin 81 ilinde 90 bin camide aynı anda yeniden okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Beştepe Millet Camisi’nde sela okudu. Ayrıca bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı öğrenildi.
16 Tem 2020 - 09:12- Gündem
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Temmuz gecesi için Millet Camisinde sela okudu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Millet Camisinde sela okudu. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar, bu gece Türkiye’nin 81 ilindeki 90 bin camide tekrar okundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.