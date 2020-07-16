İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağı’nın Van’daki Artos Dağı’na çarparak kırıma uğrayan, uçakta bulunan 2 pilot ve 5 emniyet personelinin şehit olduğu bölgede incelemelerde bulundu.
16 Tem 2020 - 09:48- Gündem
İçişleri Bakanı Soylu kaza yerinde incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Gevaş ilçesinde insanlı keşif uçağının düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.